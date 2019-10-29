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De Tomaso P72 оснастят двигателем от Ford Mustang GT

Компания De Tomaso Automobili раскрыла информацию о двигателе новой модели P72, которая должна стать первой после возрождения марки.

Автомобиль получит 5-литровый бензиновый V8 от спорткара Ford Mustang GT последнего поколения. При этом для De Tomaso силовой агрегат доработает тюнинг-ателье Roush Performance. Ожидается, что мощность двигателя составит не менее 720 л.с. — именно с таким вариантом отдачи Roush Performance делает агрегаты для проектов на базе Ford Mustang GT. Сочетаться мотор будет с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, итальянский автопроизводитель De Tomaso существовал с 1959 по 2004 год, а сейчас права на бренд принадлежат гонконгской компании Ideal Team Ventures, также владеющей немецкой маркой Apollo (ранее известной как Gumpert). Премьера модели De Tomaso P72 состоялась в июле 2019 года.

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