«Ведомости»: Минобороны планирует начать испытания ракеты «Сармат» в январе 2020 года

Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По его словам, на вооружение ракетный комплекс будет поставлен в 2021 году, при условии соответствия требуемых характеристик.

На начальном этапе испытаний предусмотрены два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке. Всего запланировано не менее пяти пусков. Затем военные проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.

Как ранее сообщал “Ъ”, цикл бросковых испытаний «Сармата» был завершен в июле 2018 года. Специалисты планировали уже в 2018 году приступить к летно-конструкторским испытаниям МБР и совершить ее зачетный пуск.

В апреле 2019 года, президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

О том, как в Красноярске готовятся к сборке «Сарматов», читайте в публикации “Ъ” «Во глубине сибирских рук».