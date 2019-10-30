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Что говорят экономисты

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Владимир Сальников из ЦМАКП считает, что одних этих поручений не хватит, чтобы стимулировать экономику, но приветствует меры по улучшению инвестклимата и инвестиций. «Набором из 28 поручений ничего не изменить. Нужен комплекс мер. Это сработает, если не будет сведено к точечным и политическим действиям»,— говорит он. Его коллега Дмитрий Белоусов считает, что эти меры могут срезонировать со снижением ставки и реализацией нацпроектов и появятся новые центры активности. «Логика в этом есть. Вопрос — хватит ли потенциала, вопрос налоговой нагрузки и эффективности максимально широкого правоприменения»,— говорит он, приветствуя попытку снизить административную нагрузку на бизнес через цифровизацию.

Алексей Шаповалов


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