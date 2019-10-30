Теннис
Итоговый турнир года WTA в Шэньчжэне (Китай). Призовой фонд — $14 млн
Групповой этап. Второй тур
Красная группа. Кики Бертенс (Нидерланды)—Эшли Барти (Австралия, 1) 3:6, 6:3, 6:4. Белинда Бенчич (Швейцария, 7)—Петра Квитова (Чехия, 6) 6:3, 1:6, 6:4.
Таблица Красной группы
Наоми Осака (Япония, 3) снялась с турнира из-за травмы после первого тура. Ее заменила Кики Бертенс.
Турнир ATP категории Masters 1000 в Париже. Призовой фонд — €5,8 млн
Первый круг. Жо-Вильфрид Тсонга (Франция)—Андрей Рублев (Россия) 4:6, 7:5, 6:4. Ян-Леннард Штруфф (Германия)—Карен Хачанов (Россия, 8) 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.
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