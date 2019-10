Суд объяснил рассмотрение иска Дерипаски против иностранных СМИ в России

Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал полную версию решения (.pdf) по иску бизнесмена Олега Дерипаски, который требовал опровергнуть информацию The Telegraph, The Times и The Nation. В нем объясняется, почему дело рассматривалось с учетом норм российского судопроизводства.

По мнению суда, применение материального права РФ объясняется тем, что вред деловой репутации господина Дерипаски наступил в России. В документе поясняется, что бизнесмен проживает в России и владеет преимущественно российскими активами, а его деловая репутация является «неимущественным благом, неразрывно связана с личностью истца».

СМИ не только обязали опровергнуть информацию о бизнесмене, но и выплатить компенсацию госпошлин в размере 54 тыс. руб. При принятии решения Арбитражный суд Краснодарского края также заслушал показания свидетеля Адольфа Зальцмана.

Как ранее сообщал “Ъ”, в период с 2008 по 2012 год в ряде англоязычных СМИ вышли публикации, на основании которых Управление США по контролю над иностранными инвестициями в 2018 году ввело санкции в отношении Олега Дерипаски. По мнению представителя бизнесмена Алексея Мельникова, публикации носят порочащий характер, необоснованно обвиняя Олега Дерипаску в совершении тяжких преступлений, а также в нарушении норм этики.

