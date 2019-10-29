Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве

Компания Murray Energy, крупнейший непубличный производитель угля в США, объявила о банкротстве. Компания подала в суд Южного округа штата Огайо заявление о банкротстве в соответствии с 11-й статьей закона «О банкротстве» США (реструктуризация в условиях защиты от кредиторов). В Murray Energy работает около 7 тыс. человек, они добывают уголь на 17 шахтах в штатах Алабама, Иллинойс, Кентукки, Огайо, Юта и Западная Виргиния.

По подсчетам WSJ, Murray Energy стала уже восьмым угольным производителем в США, объявившим о банкротстве с октября прошлого года. Это происходит, несмотря на активную поддержку угольной отрасли со стороны президента Дональда Трампа, который еще в ходе своей предвыборной кампании сделал большую ставку на избирателей, работающих в таких традиционных отраслях американской промышленности, как, например, угольная промышленность или металлургия. После своего избрания в рамках выполнения предвыборных обещаний Дональд Трамп отменил или ограничил ряд принятых при Бараке Обаме законов, направленных на ограничение выбросов парниковых газов и стимулирование более чистой энергетики, такой как солнечная и ветряная. В марте 2017 года Дональд Трамп подписал указ об отмене стратегии Барака Обамы в области борьбы с изменением климата. Помимо прочего это означает существенное смягчение экологических требований к промышленным корпорациям. Тогда акции угольных компаний взлетели в цене на 15%.

В свою очередь, глава Murray Energy Роберт Мюррей является сторонником Дональда Трампа и перечислял пожертвования на его президентскую кампанию в 2016 году.

Евгений Хвостик