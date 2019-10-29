ФК «Зенит»: Все замечания и недоработки по «Газпром Арене» были задокументированы в 2018 году

В петербургском футбольном клубе «Зенит» заявили, все замечания и недоработки, выявленные в процессе приемки стадиона «Газпром Арена» были задокументированы еще в 2018 году. Информацию о том, что сегодня сотрудники УФСБ, СК РФ и экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводили обыски в офисе ООО «Группа компаний "Охрана"» — бывшего генподрядчика оборудования систем безопасности стадиона и его поставщиков в футбольном клубе комментировать не стали.

«Мы не можем комментировать договоренности между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком, так как не были вовлечены в процесс заключения договоров», — сообщили «Чемпионат.com» в «Зените».

Напомним, что 29 октября оперативники провели 25 обысков. Силовиков интересовали документы по контрактам ООО «П.С.П.-Колизей», которое поставляло на строящийся стадион светодиодные экраны и работало с ГК «Охрана».