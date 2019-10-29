В Петербурге идут обыски у генподрядчика оборудования систем безопасности «Газпром Арены»

Во вторник, 29 октября, сотрудники УФСБ, СК РФ и экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в офисе ООО «Группа компаний "Охрана"», являвшимся генподрядчиком оборудования систем безопасности при строительстве «Газпром Арены», а также у его поставщиков. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — следователи полагают, что стоимость оборудования систем безопасности могла быть неоправданно завышена, а деньги переведены за границу. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, всего в Петербурге одновременно проходит 25 обысков. Также силовиков интересуют документы по контрактам ООО «П.С.П.-Колизей», которое поставляло на строящийся стадион светодиодные экраны и работало напрямую не с ОАО «Метрострой» как с генподрядчиком строительства, а с ГК «Охрана».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге идут судебные заседания по делу о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове, главным подозреваемым по которому проходит экс-вице-губернатор города Марат Оганесян.