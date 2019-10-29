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Бельгийские военные заявили о перехвате российских самолетов над Балтикой

Истребители F-16 перехватили несколько российских самолетов над Прибалтикой, сообщается в Twitter военно-воздушных сил Бельгии. В частности, среди российских боевых машин был Су-35.

НАТО охраняет небо над Балтикой с 2004 года — тогда к альянсу присоединились Эстония, Латвия и Литва.

«F16 бельгийских ВВС, размещенных в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО, сегодня успешно перехватили несколько российских самолетов, среди которых мощный Sukhoi Су-35 Flanker. Наши пилоты и наземный персонал проделали большую работу, вновь обеспечив безопасность европейского воздушного пространства НАТО»,— говорится в сообщении.

На момент публикации Минобороны России не комментировало эту информацию.

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