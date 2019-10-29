Инициатива поощряема

Фото: управления общественных связей ВГТУ

Воронежский опорный университет предлагает объединить гражданскую инициативу со своими компетенциями.

В Воронежском опорном университете открылась «Точка кипения» – площадка для коллективной работы, призванная способствовать реализации Национальной технологической инициативы и развитию экономики будущего. «Точка кипения» – это проект Агентства стратегических инициатив, поддержанный Президентом Российской Федерации, к которому уже подключились более 50 вузов.

На встрече в опорном университете с представителями федеральных и региональных СМИ ректор Сергей Колодяжный рассказал, как на этой площадке можно развернуть инновационные проекты совместно с предприятиями и общественностью региона. По его мнению, компетенции, накопленные в вузе, при условии активности населения по постановке региональной проблематики, смогут обеспечить инновационный прорыв на многих направлениях социально-экономического развития.

«Мы решили сделать некий призыв к главам районов, главам муниципалитетов, чтобы пригласить их к сотрудничеству в «Точке кипения» и начать инновационные проекты на территории каждого района, каждой улицы, каждого дома. Планируем делать инновационные паспорта, которые дадут возможность в дальнейшем понимать, какие инновации необходимо внедрить для повышения эффективности процессов на том или том направлении. Взять, к примеру, сельские дороги, которые сейчас в приоритете развития территорий: по старинке будем их делать, или с внедрением инноваций, улучшающих качество? Или проект «Чистая вода». Наверное, и здесь нужен новый подход – не очищать всю воду и поливать ею огороды, а очищать именно те объемы, которые нужны для питья. Необходимы индивидуальные программы с учетом нормативов. Траектории инноваций должны быть для каждого населенного пункта. Прецеденты такой работы в активе университета уже есть. Например, сегодня на основе подписанного соглашения мы начали делать отдельные стояки водоснабжения в домах для подачи чистой воды от очистительной установки», – рассказал Сергей Колодяжный.

Наработанных компетенций и современного оборудования для реализации самых смелых проектов в вузе достаточно. В текущем году опорный университет снова стал лидером среди воронежских вузов по количеству заявок в рамках 217 ФЗ. Опыт взаимодействия с опорным университетом уже дал предприятиям уверенность в том, что можно прийти в вуз или теперь в ту же «Точку кипения» и получить такой инновационный проект, который даст возможность привлечь федеральные средства. 200 млн. руб. уже привлечено на реализацию совместного проекта с одним из крупных предприятий региона. Вуз успешно ведет отдельные бизнес-проекты перевода предприятий Воронежа в Масловскую промзону, одновременно разрабатывая для них программу реновации производственного цикла, позволяющую предприятию использовать возможности национальных проектов по финансированию из федерального бюджета.

В вузе рассчитывают, что «Точка кипения» придаст такому взаимодействию новый импульс. В декабре эта площадка коллективной работы поменяет локацию: из бизнес-инкубатора переместится в новый корпус университета. Каждую субботу здесь планируют принимать неравнодушных людей, готовых к коллективному труду над инновациями. Среди множества задуманных и уже начатых проектов есть и программа для пенсионеров, благодаря которой они смогут обрести работу.

Для «Точки кипения» будут созданы в дальнейшем уникальные программы, учебные планы на основе инновационных идей, не связанные с базовым образованием опорного университета.

В авангарде создания и продвижения инновационных проектов, конечно же, будет молодежь, прежде всего, опорного вуза, насчитывающего сегодня 20 тыс. студентов. Ректор ВГТУ убежден, что качество инновационного продукта напрямую зависит от качества учебного процесса в университете. Поэтому решено осуществить необходимую модернизацию.

Ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный Фото: управление общественных связей ВГТУ

Мы останавливаемся в численном росте и начинаем заниматься только качеством. Вместе с профсоюзной организацией приняли решение о создании единого отдела на культурно-просветительском факультете, который будет заниматься качеством образовательного процесса.

Лучшие студенты станут помогать тем, кто не справляется с учебной нагрузкой. Это будут отдельные рабочие места для молодых профессионалов. Новое подразделение станет контролировать и посещаемость занятий студентами. Главный показатель качества обучения – трудоустройство выпускников. И пора настраивать учебный процесс именно на эту цель», - пояснил суть модернизации Сергей Колодяжный.

В ранг приоритетных задач модернизации выдвинуто развитие среднего профессионального образования (СПО) на базе вуза по всем направлениям. И это тоже продиктовано поставленной задачей стопроцентного трудоустройства выпускников. По данным университета, на 300% увеличилось число поступающих на обучение рабочим профессиям. Так можно быстрее получить инженерные компетенции и сразу идти на производство.

Учебный процесс в опорном университете, по словам ректора, всё больше выходит за рамки академических аудиторий: «Если мы будет сегодня учить студентов только по учебникам и не выходить в реальную жизнь, обречены «плодить» тех, кто не в состоянии трудоустроиться». В ректорате рассчитывают на то, что коллективная работа в «Точке кипения» позволит студентам создавать малые инновационные и инжиниринговые предприятия.

Примером такой коллективной работы стала масштабная концепция по очистке воронежского водохранилища и обустройству его набережной, созданная совместными усилиями преподавателей, студентов вуза и сотрудников крупной компании, которая проектировала олимпийские объекты в Сочи. Предлагается на части набережной воссоздать постройки эпохи Петра I, в частности, Немецкую слободу. Речной вокзал позволил бы развивать водный туризм. Кроме того, запланированы Конгресс-холл, скверы, спортивные дорожки и многое другое. Проект планируется вынести на массовое обсуждение с тем, чтобы в окончательной его редакции максимально учесть запросы и реализовать ожидания горожан.

Создатели проекта на первом этапе предлагают разработать экологический паспорт водоема. Он даст понимание, как формировать «дорожную карту» мероприятий, в результате которых водохранилище станет местом отдыха для горожан и туристов, а также дополнительной транспортной артерией, позволяющей разгрузить улицы города от загрязнений выхлопными газами автотранспорта.

Сегодня в отдельных частях водохранилища глубина составляет не более полуметра, что препятствует его использованию в хозяйственных целях, в частности, запустить речной трамвай. Кроме этого, водоем стал источником неприятного запаха.

Фото: управления общественных связей ВГТУ

В Воронежском государственном техническом университете предлагают создать общественное движение «Город и море» для широкого обсуждения будущего Воронежского водохранилища с целью изучить и сформулировать спектр проблем. А специалисты опорного университета готовы, на основе мониторинга данных о состоянии водохранилища, выработать комплексный план «дорожной карты». Обсуждение предлагаемых идей и проектов будет вестись на сайте в открытом доступе. По мнению инициаторов движения, активная требовательность общественности заставит быстрее заняться проблемами водохранилища, которые со временем только усугубляются. А принимаемые сегодня меры пока носят локальный характер и не способны кардинально изменить ситуацию.

По словам Сергея Колодяжного, студенты готовы заниматься проектами бесплатно, потому что это реальная возможность получить необходимые для будущей работы компетенции, а может быть, и саму работу в рамках новых малых инновационных предприятий. «Мы можем развернуться и весь год работать только над этим проектом. Всем коллективом университета. Я обсуждал этот вопрос с губернатором, он поддерживает молодежь. У нас есть необходимые технические условия для этой работы, кадры и компетенции. Надеемся, что экологический паспорт составим минимум через год. Потому что должны изучить жизнь водоема на протяжении всех сезонов года. Поймем, где опасные стоки, где проблемные места. Потом вместе с органами власти будем искать инвесторов для решения проблем», - поделился планами ректор.

У вуза, кроме всего прочего, есть инновационная технология очистки воды, которая уже апробирована на одном из предприятий Липецкой области и в рыбоводческих хозяйствах. Специалисты утверждают, что предложенные инженерные решения и технологии помогут водоему самоочищаться.

В университете рассчитывают, что «Точка кипения» станет коллективным генератором актуальных для региона проблем, а вузы – источником их инновационного решения. Как подчеркнул Сергей Колодяжный на встрече со СМИ, «трансформация наших возможностей в практические инновационные проекты – главная цель. Университет должен быть вузом для региона, для населения. У нас 60% иногородних студентов. И пока они у нас учатся, должны увидеть, что смогут сделать для своего населенного пункта, применив полученные компетенции. Любой курсовой проект они должны пытаться «посадить» в своем родном населенном пункте. Тогда мы увидим эффект в социально-экономическом развитии нашей области».