Мэр Семилук Андрей Братякин уходит в отставку

Совет районных депутатов примыкающего к Воронежу города Семилуки на внеочередном собрании в понедельник принял отставку мэра Андрея Братякина, сообщает DeFacto со ссылкой на источник, близкий к городской администрации. Андрей Братякин возглавлял районную администрацию с апреля 2019 года.

Ранее, напомним, стало известно, что глава Семилукского района Геннадий Швырков стал основным претендентом на пост руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии, сообщили "Ъ-Черноземье" источники в региональной власти. Пост стал вакантным после того, как его 21 октября покинул Алексей Карякин, возглавивший Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.

Подробнее о кадровом изменении — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников