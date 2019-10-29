«Еврохим» достроит терминал в Усть-Луге

«Еврохим» рассчитывает все же реализовать проект строительства терминала в Усть-Луге, который планировалось ввести еще в 2015 году, сообщил на сессии форума «PRO//Движение.1520» глава операционной логистики «Еврохима» Дмитрий Болдырев. Реализации проекта препятствует главная проблема: Водный кодекс очень сложным образом регламентирует расположение химических объектов в водных границах, они должны располагаться в 500 метрах от берега.

«Во всем мире склады строятся на берегу,— сказал господин Болдырев.— Ну что у нас такое в стране произошло исключительное, что нужно запретить удобренческие склады? И мы не о пестицидах говорим, не о ядохимикатах — об обычных, банальных удобрениях, которые во всем мире грузятся на берегу. Мы найти на этот вопрос ответа не можем, боремся уже полтора года. Наш проект зависит от этого».

Тем не менее, отметил он, проект будет, компания его построит. «В наших планах — построить от 5 до 7 млн тонн, прямо на берегу в Усть-Луге,— пояснил господин Болдырев.— Земля у нас есть, деньги есть, мы все сделаем».

Наталья Скорлыгина.