Шойгу сообщил о досрочном отводе курдов от сирийско-турецкой границы

Отвод формирований курдов на северо-востоке Сирии завершен досрочно, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. В 30-километровую зону безопасности у границ Турции уже зашли подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, добавил он.

Напомним, согласно сочинским соглашениям президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, всех террористов YPG («Курдских отрядов самообороны», КОС) необходимо было отвести за 150 часов. Подразделения вводились на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» с 12:00 23 октября.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция»,— сказал господин Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Позже господин Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую военную операцию против формирований курдов в Сирии, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений.

Подробнее о договоренностях Москвы и Анкары — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».