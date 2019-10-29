В Сочи за 2019 год снесли 13 самовольно возведенных объектов

За прошедшие месяцы текущего года в курортной столицы было снесено 13 многоквартирных домов, построенных на землях для индивидуального строительства. На днях один такой самострой был демонтирован в Центральном районе Сочи, работа по сносу ведется в отношении еще трех домов, сообщили в краевой администрации.

Как отмечает первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, в регионе создан информационный ресурс «Незаконное строительство», где размещен реестр зданий и сооружений, возведенных с нарушением градостроительного и земельного законодательства. Кроме того, любой покупатель жилья может обратиться в администрацию по конкретному адресу и уточнить, есть ли разрешение на строительство объекта, и, если есть, то на многоквартирный дом или под ИЖС.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, мэрия Сочи подготовила проект распоряжения об оказании содействия гражданам, вложивших средства в строительство незаконных домов. В список попали 25 объектов. Все они построены без разрешительной документации либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство, при этом в них уже реализованы квартиры и проживают собственники. Чиновники пообещали не сносить заселенные дома, в которых у людей зарегистрировано право собственности, но при условии, чтобы застройщик доказал существование технической возможности приведения этих объектов в соответствие требованиям безопасности и так далее.

Василий Хитрых