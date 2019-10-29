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Председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Глава РЖД раскритиковал Европу за сроки реализации железнодорожных проектов

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров раскритиковал Европу за длинные сроки реализации железнодорожных проектов, сообщает РБК. Еще одной проблемой он назвал отличное от стран с шириной колеи 1520 мм (Россия, СНГ, Финляндия и Монголия) законодательство.

«Мы столкнулись с тем, что в Европе очень длинный срок реализации проектов. Уникальный срок. Мы периодически себя ругаем, что что-то не получается, сдвигаем сроки на полгода-год, а там может сдвигаться на пятилетие»,— сказал господин Белозеров на Международном транспортно-логистическом форуме в Сочи. Он также обратил внимание на необходимость «дополнять свои возможности с другими видами транспорта, в первую очередь с автомобильным». По словам главы монополии, в прошлом году РЖД перевезли «553 тыс. транзитных контейнеров, в текущем году цифра будет более 600 тыс., к 2025-му президентом поставлена задача перевезти 1,7 млн».

Ранее угледобывающее предприятие «Колмар» высказало озабоченность насчет отставания сроков ввода железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. По оценке компании, сдвиг ряда мероприятий в рамках инвестпрограммы ОАО РЖД не позволит вывезти в порт Ванино запланированные объемы угля с новых шахт в Нерюнгри. Затягивание сроков грозит проблемами с обслуживанием долга и потенциальным банкротством.

Подробности — в публикации “Ъ” «Углю не хватает Дальнего Востока».

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