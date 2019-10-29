Бывший пилот «Уральских авиалиний» через суд вернул деньги, взысканные с него за обучение

Апелляционная коллегия Свердловского облсуда потребовала вернуть деньги бывшему пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» (УАЛ) Дмитрию Котлярову, с которого приставы по решению Октябрьского райсуда списали порядка 570 тыс. руб.

Напомним, в июле Октябрьский райсуд Екатеринбурга заочным решением взыскал с ответчика более 566 тыс. руб. в качестве пени и долга за обучение по программе «переподготовка членов летных экипажей на ВС Аirbus 319/320/321».

Согласно материалам дела, с пилотом был заключен ученический договор, где одним из условий было обязательство после прохождения переподготовки проработать в УАЛ не менее пяти лет. Курс обучения стоил 915 тыс. руб., однако фактически авиакомпания потратила на обучение пилота 748 тыс. руб. После обучения господин Котляров был принят на работу в авиакомпанию на должность второго пилота, где проработал чуть более года и уволился по собственному желанию (ст.77 ТК РФ). Авиакомпания пересчитала неотработанный срок и выставила пилоту иск, который был удовлетворен. Позже пилот оспорил это решение.

Как пояснили в облсуде, согласно Трудовому кодексу РФ работодатель, заключивший договор о целевой подготовке специалистов, ученический договор, может обратиться в суд по спору о возмещении затрат на его обучение только в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. Выяснилось, что пилот уволился в 2015 году, а в суд авиакомпания обратилась лишь в 2018 году.

В итоге коллегия пришла к выводу о пропуске истцом срока обращения в суд за защитой своих прав, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Так как приставы уже списали долг со счетов Дмитрия Котлярова, то облсуд постановил взыскать эти деньги с авиакомпании.

Подробнее прочитать о судебном споре вы можете в материале «Летчика просят оплатить учебу»