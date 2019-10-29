Суд оставил в силе приговор экс-мэру Шахт Денису Станиславову

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор Шахтинского городской суда, вынесенный в отношении бывшего мэра города Дениса Станиславова по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда. Ему был назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, по эпизоду передачи в аренду земельного участка гражданину по фамилии Шмелев, господин Станиславов признан невиновным. Следствие считало, что господин Станиславов издал незаконное постановление о предоставлении предпринимателю в аренду земельного участка с завышенной площадью для строительства жилого дома. Участок был передан без проведения торгов. По второму эпизоду суд установил, что Денис Станиславов вынудил местного предпринимателя за свои деньги возвести памятники. За это бывшему мэру назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Экс-чиновника отпустили из-под стражи в зале суда.

Дарья Голякова