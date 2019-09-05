Экс-мэр Шахт Денис Станиславов оштрафован за превышение полномочий

Шахтинский городской суд рассмотрел дело бывшего мэра города Дениса Станиславова по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По одному из эпизодов он признан невиновным, по второму ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сказано в сообщении, Денис Станиславов признан невиновным по эпизоду передачи в аренду земельного участка гражданину по фамилии Шмелев. Следствие считало, что господин Станиславов издал незаконное постановление о предоставлении предпринимателю в аренду земельного участка с завышенной площадью для строительства жилого дома. Участок был передан без проведения торгов.

По второму эпизоду суд установил, что Денис Станиславов вынудил местного предпринимателя за свои деньги возвести памятники. За это бывшему мэру назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Станиславов был отпущен из-под стражи в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кристина Федичкина