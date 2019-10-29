«Открытие» с ноября запустит кредитку со снятием наличных без комиссии

Банк «Открытие» начнет с 1 ноября продавать кредитные карты «120 дней», с которых в любых банкоматах по всему миру можно будет снимать наличные деньги без комиссии, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

«Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода»,— сообщили в банке.

Карты выпущена на базе Visa, кредитный лимит по ней составляет 500 тыс. руб., ставка кредитования — 13,9% годовых. Обслуживание кредитки становиться бесплатным, если сумма покупок превышает 5 тыс. руб.

Ранее в Госдуму внесен законопроект, согласно которому банкам будет запрещено брать комиссию за снятие денег в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «С дебетовых карт снимают комиссии».