Сибирский федеральный округ

Новосибирская область

Евгений Покушалов стал победителем конкурса в 2018 году. Через несколько месяцев после этого его назначили советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако в феврале 2019 года господина Покушалова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступных путем. Его обвинили в хищении около 1,3 млрд руб. при проведении госзакупок для медучреждений. Сейчас Покушалов находится под домашним арестом до 19 ноября.

Ранее господин Покушалов работал в сфере здравоохранения — был заместителем директора по научно-экспериментальной работе и руководителем центра интервенционной кардиологии в Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е. Н. Мешалкина.

Остальные победители «Лидеров России» по Новосибирской области остались работать в коммерческой сфере. Алексей Гвоздев до конкурса более 18 лет работал в региональной энергокомпании АО СИБЭКО, был руководителем управления капитального строительства, сейчас занимает должность директора в строительной компании «Мета — Обская». Помимо него в резерв управленческих кадров региона на 2018–2021 годы вошли управляющий директор филиала ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева, директор управления развития дистанционных продаж ПАО «Банк ВТБ» Иван Шмаков, отраслевой менеджер АО РСК Кирилл Шугаров.

Омская и Томская области

В Омске шанс получить госдолжность был у директора консалтинговой компании MOST Consulting Евгения Лупиноса, победителя конкурса в 2018 году. Во время выборов губернатора в 2018-м один из кандидатов, Антон Дрязгов, предложил господина Лупиноса на пост сенатора в Совфеде. Однако по итогам голосования господин Дрязгов проиграл выборы.

Владимир Самокиш из Томска участвовал в конкурсе в 2017 году как индивидуальный предприниматель и стал победителем. Однако еще в 2009–2012 годах он являлся заместителем губернатора Томской области по социальной политике, в настоящее время — депутат гордумы Томска от «Единой России» и индивидуальный предприниматель, по данным «СПАРК-Интерфакс», также руководит благотворительным фондом поддержки социальных инициатив «КДВ-Фонд» в Кемеровской области (фонд «КДВ групп» Дениса Штенгелова).

Иркутская область

Начальник управления социальных программ и корпоративной культуры Ангарской нефтехимической компании (АНХК) Руслан Ри, ставший одним из победителей конкурса «Лидеры России» в марте 2019 года, продолжает трудиться в своей должности в АНХК. «Такие кадры нам самим нужны»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.