Приволжский федеральный округ

Республика Удмуртия

В списках победителей конкурса значится один участник из Удмуртии. По итогам 2017–2018 годов в топ-лист вошел заместитель председателя правительства, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич. Должность господин Хомич занимает с осени 2017 года, когда он прибыл в Удмуртию вместе с Александром Бречаловым. Господин Бречалов был назначен врио главы региона, а в сентябре этого года победил на выборах.

В 2018 году в Удмуртии проходил собственный конкурс «Команда Удмуртии», который был призван сформировать кадровый резерв как для органов власти, так и для предприятий республики. Его условия и форма проведения во многом походили на конкурс «Лидеры России», однако финалисты выезжали на реальные предприятия и в министерства и формировали программу повышения эффективности их работы. Среди участников были действующие чиновники, тогдашний и. о. министра промышленности Виктор Лашкарев, который после финала был назначен министром, и замминистра информатизации Михаил Фоминов. Пятерым победителям были предложены различные должности в АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и ее структурах, однако приняли предложения только двое, остался работать один.

Республика Башкортостан

Генеральный директор ООО «Финэкспертиза-сеть» Ильгиз Баймуратов, один из «Лидеров России» 2017–2018 годов, рассказал, что получил несколько предложений из органов госвласти других регионов, однако они его не заинтересовали, поскольку «были несколько нерелевантны, а задачи несопоставимы с задачами, которые я решаю сейчас», сказал господин Баймуратов.

Марат Валеев, который возглавлял управление проектами в ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение», сообщил “Ъ”, что после конкурса по предложению одного из финалистов «Лидеров России» перешел на должность исполнительного директора завода по производству шумозащитных экранов «Сталькон» (Башкирия). «Мой переход — это реализованная возможность конкурса и новый интересный опыт. "Лидеры России" — долгосрочный проект лично для меня. Самое важное — благодаря участию в конкурсе мы, финалисты, обрели живые контакты друг с другом по всей стране»,— сказал господин Валеев.

Республика Татарстан

В 2018 году победителем конкурса «Лидеры России» стал глава татарстанского отделения Ассоциации юристов России и член региональной ревизионной комиссии ОНФ в регионе Ильнар Гирфанов. В апреле этого же года его наставник, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пригласил господина Гирфанова на работу в центральный исполком партии. Он возглавил программно-идеологический департамент в политуправлении (позже департамент перешел в управление кадровой политики и образовательных проектов) ЦИКа партии.

Самарская область

От Самарской области в конкурсе «Лидеры России» в 2017–2018 годах было три победителя. Среди них — Андрей Фролов, совладелец и директор ООО «Тольяттинская лизинговая компания». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», его судьба после победы в конкурсе не изменилась — он числится в той же должности. “Ъ” известно, что наставник господина Фролова, основатель фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик, предложил господину Фролову несколько совместных проектов, из которых тот выбрал направление генетической диагностики.

Еще один победитель конкурса — гендиректор ООО «ТПК-Менеджмент» (деятельность в области права) Илья Пылаев. Он также является директором и совладельцем ООО «Добрый осетр» и совладельцем ООО «Центр-Кабель». В феврале 2018 года Илья Пылаев получил предложение от наставника конкурса секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака возглавить один из партийных проектов, которое принял вместе с партийным билетом в декабре прошлого года.

Третий победитель конкурса от региона — врио вице-губернатора Александр Кобенко. 19 июня 2012 года он был назначен на должность заместителя председателя правительства, министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Однако 8 августа 2018 года господин Кобенко покинул свой пост и перешел на должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации (АО НИК). В этот же день он был назначен советником губернатора Самарской области на общественных началах.

Победителем конкурса «Лидеры России» прошлого года от Самарской области стал Сергей Пичушкин. В апреле он занял пост заместителя министра строительства Самарской области. Ранее Сергей Пичушкин был генеральным директором АО «СтройКонтрольСервис», АО САТ и ООО «Стандарт ТН», он также являлся руководителем строительства стадиона «Нижний Новгород».

В этом году в Самарской области через конкурс пытались выбрать министра культуры. 12 апреля был объявлен конкурс. Сначала срок подачи заявок продлили почти на два месяца, а после проведения конкурсного отбора не смогли выбрать победителя из 17 претендентов. В октябре на пост министра культуры был назначен бывший первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга и бывший заведующий кафедрой балетоведения Академии русского балета Борис Илларионов, а пять участников конкурса пополнили кадровый резерв регионального правительства.

Саратовская область, Пензенская область

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов Илья Гордеев, занимавший на момент участия в конкурсе пост директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Саратовэнерго», пошел на повышение. Как сообщили “Ъ” в "Саратовэнерго", в июне этого года он занял должность генерального директора ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (компания, как и «Саратовэнерго», входит в группу «Интер РАО»).

Победитель конкурса от Пензенской области Сергей Васянин на момент участия был исполнительным директором производственной компании «Флагман». Господин Васянин занимает этот пост до сих пор.

Пермский край

Как рассказала “Ъ” победительница конкурса Анна Козицына, предложения о работе в органах власти поступили нескольким победителям конкурса «Лидеры России» из Пермского края, приняла такое предложение только сама госпожа Козицына. «Остальные участвуют в работе общественных советов, развивают собственные проекты»,— добавила она.

Так, предприниматель Эдуард Соснин вошел в совет реготделения общественной организации «Опора России», а исполнительный директор НП «Центр одаренности» Павел Шевченко реализует проект краевого лагеря для одаренных детей.

Заняв пост начальника отдела госслужбы департамента государственной службы и профилактики коррупции администрации губернатора Пермского края, Анна Козицына возглавила региональный конкурс «Молодежный резерв Прикамья», который проводится с 2018 года. В прошлом году из 97 победителей на государственную и муниципальную службу устроились 22 человека, из них 11 заняли руководящие должности.