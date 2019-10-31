Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург

Участники конкурса из Санкт-Петербурга получили госдолжности не только внутри своего региона, но и в других субъектах и в федеральных министерствах. Победительница конкурса «Лидеры России» 2018 года Юлия Аблец занимала руководящие должности в компаниях X5 Retail Group и «Деловые линии». В ноябре 2018 года врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил ее на должность советника по молодежной политике, а 15 января 2019 года она возглавила комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

Двое других петербуржцев, Андрей Миронов (директор управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Северо-Западного Сбербанка) и Павел Татаренко (территориальный менеджер Сбербанка), получили должности в администрации Новгородской области. Господин Миронов стал советником губернатора Новгородской области Андрея Никитина по экономическим вопросам на общественных началах, господин Татаренко занял должность министра образования региона, позднее перешел на работу в Минпросвещения России.

Станислав Уржумцев, директор по международным проектам ООО «СПГ Горская», после победы в конкурсе «Лидеры России» стал заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России.

За два года среди победителей оказался 31 петербуржец, большинство получили повышение в компаниях, где они работали до конкурса, или перешли на руководящие должности в более крупные организации. Так, Николай Парфентьев, заместитель исполнительного директора ООО «КвадроЭлектрик», перешел на должность советника компании «Россети». Дмитрий Вербов получил должность первого заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО РЖД, ранее он был руководителем департамента железнодорожной логистики «GEFCO Россия».

В Петербурге был запущен собственный конкурс «Мой город — мои возможности», аналогичный «Лидерам России». Его победители попадают в кадровый резерв городской администрации, а также получают возможность стажироваться в правительстве или крупнейших госкомпаниях.