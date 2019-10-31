Уральский федеральный округ

Свердловская область
Победитель первого конкурса от Свердловской области Денис Тур до конкурса занимал должность руководителя дирекции интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). После конкурса был повышен до управляющего директора центра развития электронного бизнеса банка. В интервью изданию Znak.com после победы в конкурсе господин Тур сказал, что в коммерческих организациях социальные лифты работают эффективно: «Если ты будешь долго и упорно работать, показывать свой профессионализм, ты будешь расти».
Челябинская область
Победительница «Лидеров России» из Челябинской области Ольга Углева до участия в конкурсе руководила центром кластерного развития при региональном министерстве экономики. После победы переехала в Москву, где получила должность управляющего директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.
Руководитель челябинского филиала «Регион-Медиа» Максим Абушаев, победитель 2018 года, рассказал, что ему поступало множество предложений о работе, но он пока не планирует уезжать из Челябинска и оставлять место директора рекламного агентства.
Победитель «Лидеров России» Виктор Гневашев также продолжает работать руководителем службы экономики и финансов ЮУЖД в ОАО «Российские железные дороги». Параллельно господин Гневашев развивает проект социализации детей из детских домов «Помогать просто».
В Челябинской области в результате конкурса был выбран министр промышленности региона. Все конкурсанты проходили тестирование, лучших пригласили на собеседование. Победителем стал бывший вице-губернатор области Павел Рыжий.
27 октября завершился прием заявок на участие в третьем потоке конкурса управленцев «Лидеры России». Заявки подали более 233 тысяч участников. По итогам потоков 2018 и 2017 годов победителями стали в общей сложности 207 человек, 150 из них получили назначения на высокие должности, в том числе и в структурах исполнительной власти. “Ъ” вспомнил, как администрация президента раз за разом пыталась построить в России механизм конкурсного отбора лучших кадров для государственной службы и пришел к выводу, что «Лидеры России» пока больше всего похожи на механизм постепенного перехода к меритократии. Однако изучение биографий значительной части победителей и финалистов конкурса показало, что пока конкурс стал эффективным лифтом в основном для бизнеса: победители чаще всего растут в пределах своей сферы и внутри компаний, и многие из них просто не хотят переходить на госслужбу.
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