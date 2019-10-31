Северо-Кавказский федеральный округ

Занявший первое место по СКФО Сослан Абисалов, победитель второго конкурса, с 2017 года работает директором департамента инвестиционных проектов Министерства по делам Северного Кавказа в Москве. С 2007 года господин Абисалов занимает руководящие посты в полпредстве, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и Минкавказе. О его дальнейшем продвижении пока ничего не известно, однако ряд источников в регионе пояснили, что это будет зависеть от возможностей бывшего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, на племяннице которого женат господин Абисалов.
Финалистка Елена Медведева, которая заявлялась на конкурс от Невинномысска, уже много лет работает в Минэнерго России в Москве. Иван Щетинкин, как и до конкурса, работает главным инженером Ставропольского ПЭМС ПАО ФСК ЕЭС.
Исполнительный директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» (учредитель — ставропольское минэкономразвития) Андрей Котов на прежнем месте работы не числится с сентября этого года. По информации источников, после победы господину Котову предлагали возглавить объединение нескольких краевых фондов, но объединение не состоялось. Сейчас, по словам источника “Ъ”, он занимается собственным бизнесом в Ставропольском крае.
27 октября завершился прием заявок на участие в третьем потоке конкурса управленцев «Лидеры России». Заявки подали более 233 тысяч участников. По итогам потоков 2018 и 2017 годов победителями стали в общей сложности 207 человек, 150 из них получили назначения на высокие должности, в том числе и в структурах исполнительной власти. “Ъ” вспомнил, как администрация президента раз за разом пыталась построить в России механизм конкурсного отбора лучших кадров для государственной службы и пришел к выводу, что «Лидеры России» пока больше всего похожи на механизм постепенного перехода к меритократии. Однако изучение биографий значительной части победителей и финалистов конкурса показало, что пока конкурс стал эффективным лифтом в основном для бизнеса: победители чаще всего растут в пределах своей сферы и внутри компаний, и многие из них просто не хотят переходить на госслужбу.
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