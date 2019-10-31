Северо-Кавказский федеральный округ

Занявший первое место по СКФО Сослан Абисалов, победитель второго конкурса, с 2017 года работает директором департамента инвестиционных проектов Министерства по делам Северного Кавказа в Москве. С 2007 года господин Абисалов занимает руководящие посты в полпредстве, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и Минкавказе. О его дальнейшем продвижении пока ничего не известно, однако ряд источников в регионе пояснили, что это будет зависеть от возможностей бывшего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, на племяннице которого женат господин Абисалов.

Финалистка Елена Медведева, которая заявлялась на конкурс от Невинномысска, уже много лет работает в Минэнерго России в Москве. Иван Щетинкин, как и до конкурса, работает главным инженером Ставропольского ПЭМС ПАО ФСК ЕЭС.

Исполнительный директор НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» (учредитель — ставропольское минэкономразвития) Андрей Котов на прежнем месте работы не числится с сентября этого года. По информации источников, после победы господину Котову предлагали возглавить объединение нескольких краевых фондов, но объединение не состоялось. Сейчас, по словам источника “Ъ”, он занимается собственным бизнесом в Ставропольском крае.