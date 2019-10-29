Дмитрий Сотников возглавил инвестиционное направление в группе НЛМК

Вице-президентом по инвестиционным проектам группы НЛМК назначен Дмитрий Сотников. В пресс-служба компании пояснили, что ранее занимавший эту должность Константин Лагутин до конца 2019 года продолжит работу в качестве советника президента группы. Господин Сотников имеет опыт работы инвестиционного и операционного менеджмента, полученного в компании «Евраз», где он работал в течение десяти лет до 2011 года. Покинул холдинг в должности вице-президента, руководителя дивизиона «Урал». До прихода в НЛМК Дмитрий Сотников руководил девелоперской компанией.

Почему металлурги сокращают выпуск, в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова