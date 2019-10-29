Новые улицы появились в Ленинском районе Ижевска

В Ленинском районе Ижевска появились новые улицы. Одну из улиц в районе «Александровский» назвали Марьинской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также наименования получили несколько улиц в жилом районе «Пирогово». Там появились улицы Ижевская, Заповедная, Культурная, Дворцовая и Счастливая.

Напомним, что ранее в Ижевске дали названия новым улицам и переулкам, образованным в Индустриальном и Октябрьском районах. Все они образованы в жилых районах СХВ и «Новоигерманский-1».