В Ижевске дали названия новым улицам и переулкам, образованным в Индустриальном и Октябрьском районах. Соответствующие решения приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в Индустриальном районе появились улицы Перспективная, Творческая, Художественная, Градостроительная, Архитектурная, а также 1-й Архитектурный, 2-й Архитектурный, 3-й Архитектурный, 4-й Архитектурный переулки. Все они образованы в районе СХВ.

Новым улицам в Октябрьском районе дали названия 2-я Абрикосовая, 2-я Грушевая, 2-я Ежевичная, 2-я Клубничная, 2-я Облепиховая, 2-я Сливовая, 2-я Черничная. Также здесь появились проезды Абрикосовый, Сливовый, Черничный. Все они расположены в жилом районе «Новоигерманский-1».