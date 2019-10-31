Южный федеральный округ

Севастополь

В 2018 году среди победителей конкурса был представитель Севастополя Альберт Ракипов. С 2013 по 2017 год он занимал пост замдиректора департамента внешнеэкономической деятельности и привлечения инвестиций Министерства по развитию Дальнего Востока, а до этого работал в бизнес-структурах. С августа Альберта Ракипова называют одним из главных кандидатов в министры экономики правительства Омской области.

В 2019 году Севастополь на конкурсе представляла Мария Литовко. Заявлялась на участие в «Лидерах России» она руководителем проекта развития района Балаклавской бухты как международного центра яхтенного туризма. В мае госпожа Литовко была назначена и. о. заместителя губернатора Севастополя. После отставки главы города Дмитрия Овсянникова она сохранила свой пост, а 8 октября была утверждена в должности вице-губернатора заксобранием Севастополя. В правительстве города Мария Литовко будет отвечать за привлечение инвестиций и экономическое развитие.

Крым

Победитель «Лидеров России» 2019 года крымчанин Эмиль Зиядинов во время конкурса работал заведующим отделом минтранса Крыма. «Благодаря конкурсу мне удалось познакомиться со многими мотивированными, грамотными и инициативными людьми. В развитии профессиональных качеств помогает полученный на конкурсе опыт общения с руководителями высокого уровня и представителями крупного бизнеса»,— сказал “Ъ” господин Зиядинов. Победив в конкурсе, он выиграл грант 1 млн руб., который использует на обучение в «Сколково» по программе Master in Public Strategy. Также Эмиль Зиядинов теперь работает заместителем гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога». Правда, назначение на эту должность сам он связывает не с победой в конкурсе, а с «множеством различных факторов».

Ростовская область

Победитель «Лидеров России» Игорь Бураков с 2004 года работает на руководящих должностях в НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», до этого был журналистом. После победы на конкурсе в 2018 году его избрали депутатом заксобрания Ростовской области, сейчас он возглавляет один из комитетов. Сам господин Бураков рассказал, что конкурс дает возможность попасть в круг людей с большим управленческим потенциалом, а выигранный грант позволил ему «совершенствовать навыки».

Алексей Варяница, победитель этого же года, с 2010-го является менеджером по работе с логистическими партнерами ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия». После участия в «Лидерах России» господин Варяница также стал руководителем исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Ростовской области (его наставником на конкурсе был замполпреда в ЦФО Алексей Анисимов, бывший руководитель исполкома ОНФ).

Еще три победителя — заместитель главы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий, генеральный директор группы ООО ИНПК Вадим Щербак и вице-президент ПАО «ГАЛС-Девелопмент» Михаил Попов — занимают прежние должности. А один из полуфиналистов прошлогоднего конкурса, Юрий Лескин, после конкурса стал председателем комитета по молодежной политике региона (ранее он замещал различные должности в комитете по молодежной политике Ростовской области и в аппарате областного правительства).

Антон Алексеев, также победивший в первом конкурсе, москвич, стал советником губернатора Ростовской области. Он начинал карьеру в родном городе Балаково Саратовской области — работал в комитете капитального строительства области и в секретариате заместителя председателя правительства Саратовской области. Во время участия в конкурсе господин Алексеев работал в должности советника директора по взаимодействию с государственными органами АО «УК "Аэропорты регионов"» ГК «Ренова». Его наставником на конкурсе был председатель совета директоров ГК «Ренова» миллиардер Виктор Вексельберг, которому в Ростове принадлежит аэропорт Платов.

Краснодарский край

Победителями первого конкурса «Лидеры России» от края стали начальник отдела по работе с корпоративными клиентами краснодарского представительства Юникредит-банка Максим Дузь, вице-президент строительной корпорации «Девелопмент-Юг» Игорь Мищенко и индивидуальный предприниматель Владимир Глинский (занимается продажей строительных и отделочных материалов). Господин Дузь в марте 2018 года был назначен заместителем руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, два других победителя занимают прежние должности.