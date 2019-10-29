Суд в Петербурге прекратил дело в отношении кандидата в муниципалы Федора Горожанко

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административное производство в отношении общественного активиста и кандидата в муниципальные депутаты округа «Екатерингофский» Федора Горожанко, которого ранее обвиняли в хулиганстве. Дело в отношении господина Горожанко прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, что кандидата от «Яблока» задержали в ИКМО «Екатерингофский» 18 июля, когда он пришел туда на заседание муниципального избиркома. По словам Федора Горожанко, сначала допуск в помещение для него заблокировали, а потом на члена ИКМО напали двое неизвестных, в которых он опознал работников администрации Адмиралтейского района. Позже в отношении Горожанко было возбуждено дело об административном правонарушении за якобы сломанную им дверь.