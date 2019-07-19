Заседание по делу Федора Горожанко перенесли к часу закрытия суда

Обвиняемого в мелком хулиганстве кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» и члена комиссии МО «Екатерингофский» с правом совещательного голоса Федора Горожанко повезли в суд на полтора часа позже назначенного для заседания времени. Ночь он провел в отделении полиции, в 15:00 пятницы, 19 июля, Ленинский районный суд должен был рассмотреть его дело, однако задержанного отправили на заседание лишь в районе 16:30.

По мнению главы штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева, сделано это было для недопуска на заседание наблюдателей и журналистов. Дело в том, что в пятницу суд работает только до 16:45, что дает право приставам вывести всех посторонних из здания.

Напомним, что Федора Горожанко задержали в помещении ИКМО «Екатерингофский», когда он пришел туда на заседание муниципальной избирательной комиссии. По его словам, сначала допуск в помещение для него заблокировали, а потом на члена ИКМО напали двое неизвестных, в которых он опознал работников администрации Адмиралтейского района. Позже в отношении Горожанко было возбуждено дело об административном правонарушении.

Олег Дилимбетов