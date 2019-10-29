ЕС и Канада ограничили полеты Airbus A220 из-за разваливающихся двигателей

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Управление гражданской авиации Канады (TCCA) предписали пилотам лайнеров Airbus A220 (бывшие Bombardier CSeries) не поднимать мощность двигателя выше 94% его предельных оборотов на высоте выше 8840 м. Решение связано с несколькими случаями неполадок с двигателями Pratt & Whitney, установленными на лайнеры авиакомпании Swiss. Об этом сообщает Le Parisien.

За последние четыре месяца с этими двигателями случилось три инцидента — в июле, сентябре и октябре. Все они пришлись на рейсы авиакомпании Swiss между Женевой и Лондоном. Во всех трех случаях от двигателей отваливались части прямо во время полета, вынуждая пилотов совершать экстренную посадку. При этом ни один из регуляторов не останавливал полеты A220 или лайнеров с двигателями Pratt & Whitney.

Сама Airbus ранее уже выпустила рекомендации не использовать двигатель этой марки на полную мощность при полете на высоте выше 8840 м. А на прошлой неделе Национальное управление безопасности перевозок (NTBS) США начало собственное расследование, в ходе которого регулятор попытается выяснить, не могло ли повлиять на стабильность работы двигателей недавнее обновление программного обеспечения от Pratt & Whitney.

Кирилл Сарханянц