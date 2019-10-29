«Безопаснее, комфортнее и технологичнее»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как Toyota создает транспортную инфраструктуру для Олимпиады в Токио.

Пусть говорят, что автомобильные выставки скоро прекратят свое существование, но пока их проводят, любая из них — это взгляд в будущее. На токийском стенде марки Toyota был не один концепт, а целая вереница: разного типа, размера и назначения, мигающие яркими огнями, посылающие сигналы посредством текста на борту, автономные, электрические. В общем, фантастические. Но на самом деле, более чем реальные. Ведь уже в следующем году все они — от беспилотного шаттла до трехколесного самоката — будут доступны для использования гостями и участникам Олимпиады в Токио.

Toyota уже давно договорилась с Олимпийским и Паралимпийским комитетами о глобальном партнерстве.

Однако компания решила не ограничиваться стандартным обеспечением мероприятия автомобилями и автобусами. Создание полноценной транспортной «олимпиадной» инфраструктуры — такого комплексного подхода к международному спортивному соревнованию никто еще не осуществлял.

Президент Toyota Акио Тойода появился на пресс-конференции, как и положено в этом случае, на главном шоу-стоппере компании на этой выставке. Беспилотный шаттл E-Palette — наглядный пример реализации глобальной стратегии Toyota — «Мобильность для всех». Это транспортное средство полностью автономно и даже симметрично. Спереди и сзади оно выглядит одинаково — этакий тяни-толкай. Фары имитируют глаза, чтобы путем зрительного контакта пешеходы понимали, куда шаттл поедет в данный момент. Салон просторный и вмещает в себя либо до 20 обычных пассажиров, либо до четырех людей на инвалидных креслах и еще семерых человек.

Внутренним пространством удобно пользоваться всем, вне зависимости от их возможностей.





Даже цветовое решение обивки и информационных знаков такова, что ее легко воспримут люди с дальтонизмом. Максимальная скорость шаттла — 19 км/ч, потому что задача этого транспортного средства — быть не «быстрее, выше, сильнее», а «безопаснее, комфортнее и технологичнее». Такая вот трансформация олимпийского девиза.