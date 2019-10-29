Nespresso устроили нордический вечер в Большом театре

Nespresso позвали гостей на показ одноактных балетов «Отключка/Заявление/Проснулся слепым/Несравненная одиссея», которые хореографы Нидерландского театра танца (NDT) представили в Москве в рамках Международного фестиваля современного танца «DanceInversion». Перед балетом приглашенные смогли познакомиться с праздничной лимитированной коллекцией кофе Nordic Moment. Вечер прошел в аутентичном скандинавском стиле. Бленды из новой коллекции вдохновлены традиционными скандинавскими десертами, а плавность линий и бескрайние северные пейзажи воплотились в дизайне кофейных аксессуаров и капсул, который специально для Nespresso разработала Луиза Кэмпбелл, один из наиболее известных датских дизайнеров своего поколения.

Среди гостей, пришедших увидеть постановку и в числе первых познакомиться с праздничной коллекцией от Nespresso, были: Виктория Борисевич, Алиса Рубан, Татьяна Константинова, Анна Худоян, Мари Коберидзе, Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков, Инга Меладзе, Ирина Мартыненко, Маргарита Пушкина и другие.