29 октября, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

5
Вадим Жоля и Мари Коберидзе

Nespresso устроили нордический вечер в Большом театре

Nespresso позвали гостей на показ одноактных балетов «Отключка/Заявление/Проснулся слепым/Несравненная одиссея», которые хореографы Нидерландского театра танца (NDT) представили в Москве в рамках Международного фестиваля современного танца «DanceInversion». Перед балетом приглашенные смогли познакомиться с праздничной лимитированной коллекцией кофе Nordic Moment. Вечер прошел в аутентичном скандинавском стиле. Бленды из новой коллекции вдохновлены традиционными скандинавскими десертами, а плавность линий и бескрайние северные пейзажи воплотились в дизайне кофейных аксессуаров и капсул, который специально для Nespresso разработала Луиза Кэмпбелл, один из наиболее известных датских дизайнеров своего поколения.

Среди гостей, пришедших увидеть постановку и в числе первых познакомиться с праздничной коллекцией от Nespresso, были: Виктория Борисевич, Алиса Рубан, Татьяна Константинова, Анна Худоян, Мари Коберидзе, Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков, Инга Меладзе, Ирина Мартыненко, Маргарита Пушкина и другие.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Часы #45

от 15.10.2019

Стиль Интерьеры#44

от 09.10.2019

Стиль Beauty#42

от 01.10.2019

Стиль Женщины#41

от 30.09.2019

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Профиль пользователя