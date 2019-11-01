Таблетки падают в цене

Резкое снижение цен на дорогие лекарства – всегда повод для вопросов, чудес не бывает. Вот недавно британская GlaxoSmithKline (GSK) направила в Минздрав РФ предложение о снижении на 27% цены на свой препарат для лечения ВИЧ долутегравир стоимостью почти 9 тыс. руб. за упаковку. На этой неделе швейцарская Roche пообещала зарегистрировать предельную цену на эмицизумаб, применяемый в лечении гемофилии, на уровне 1,6 тыс. руб. за 1 мг. Это, как утверждает производитель, на 23% ниже минимальной цены лекарства в мире.

Предложение теоретически может понравиться властям, стремящимся закупать побольше и подешевле препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Но производители идут на снижение цен не ради благотворительности. За их беспрецедентными предложениями скрывается холодный расчет.

В целом компании и не скрывают отягчающих условий, обещая скидки взамен на гарантированный спрос со стороны Минздрава. Их действия объяснимы: рост продаж лекарств в аптеках начал в этом году серьезно замедляться, и госзакупки остаются единственной возможностью наращивать обороты. По оценкам DSM Group, даже с учетом демпинга увеличение продаж через централизованные госзакупки даст больший объем выручки, чем если бы препарат реализовывался в рамках нерегулярных региональных тендеров.

Есть и подводные камни: Россия выступает референтной страной для ряда иностранных государств: если производитель снижает цены в нашей стране, то он должен снизить ее, например, в Венгрии. Вероятно, именно этот фактор до сих пор сдерживал снижение цен. Однако по некоторым препаратам объем госзакупок в России существенно превышает показатели других стран. Поэтому, как утверждают мои собеседники на фармацевтическом рынке, снижая цены здесь ради попадания на госзакупки и, соответственно, в ряде других стран, производители все равно остаются в выигрыше.

Еще одно важное уточнение для вдохновившихся опытом конкурентов: схема может сработать далеко не у всех компаний, а только у тех, кто производит эффективные инновационные лекарства. Этот фактор учитывается специальной комиссией Минздрава при включении тех или иных препаратов в перечень лекарств, закупаемых государством.

И тем не менее в той же DSM Group ожидают новых аналогичных предложений в адрес Минздрава от иностранных производителей. Скорей всего, речь пойдет о производителях лекарств для лечения тяжелых заболеваний, входящих в такие госпрограммы, как 12 высокозатратных нозологий и лечение ВИЧ, гепатита В, С и туберкулеза. На их финансирование федеральный бюджет выделяет наибольшее количество средств — совокупно более 60 млрд руб. в год, и с каждым разом эта сумма растет.