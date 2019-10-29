Памятные монеты в честь «Брексита» будут переплавлены

Почти 3 млн 50-пенсовых монет, отчеканенных специально, чтобы увековечить выход Великобритании из ЕС, будут отправлены в переплавку из-за переноса «Брексита» на более поздний срок. Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные источники.

Монеты, на которых указывалась дата 31 октября и стояла надпись «Мир, процветание и дружба со всеми народами», должны были быть запущены в обращение сразу после «Брексита». Планировалось отчеканить до 10 млн новых монет, но к настоящему моменту успели сделать около 3 млн.

Британские власти тем не менее не отказываются от идеи выпуска памятных монет, посвященных «Брекситу», но теперь они намерены дождаться самого выхода страны из ЕС, а потом уже чеканить их. Надпись на них останется прежней, изменится лишь дата выхода.

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Напомним, в октябре парламент Великобритании одобрил во втором чтении сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля. ЕС предложил отсрочить «Брексит» до 31 января. Премьер-министр Борис Джонсон на это согласился, но заявил, что у него не было выбора.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».

Алена Миклашевская