Бывший вице-губернатор Марат Оганесян назвал уголовное дело против себя заказным

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга с третьей попытки приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна о хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовской острове. Никто из девяти фигурантов дела вины в полном объеме не признал. Марат Оганесян заявил, что его дело носит заказной характер.

На заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следует, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга в период с 2013 по 2015 года организовал три организованные преступные группы с разными участниками. В одном эпизоде следствие считает, что Марат Оганесян и бывший замглавы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн рублей за содействие при заключении контракта на поставку видео-табло для стадиона «Санкт-Петербург».

Выражая отношение к предъявленному обвинению, Марат Оганесян сказал суду, что у следствия было предвзятое отношение к делу, а оно само носит заказной характер. По мнению бывшего вице-губернатора, когда при строительстве стадиона на Крестовском острове начались проблемы, руководство города, чтобы избежать скандала, решило написать заявление в правоохранительные органы.

«Сфабриковали так сфабриковали»,— заявил Оганесян, добавив, что «крайним» в этой ситуации оказался именно он.

Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» в обмен на помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ. Бывший вице-губернатор содержится в СИЗО почти три года — летом меру пресечения ему продлили до января 2020 года.

Марина Царева