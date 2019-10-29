Секретарь Либертарианской партии в Красноярске получил семь суток за пост со свастикой

В Красноярске семь суток административного ареста получил секретарь регионального отделения Либертарианской партии России Владислав Ткачук, которого привлекали по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Полиция задержала Владислава Ткачука 28 октября. Основанием для этого стала картинка, которую он разместил в Instagram. На ней был изображен поезд, увешанный нацистской символикой: свастиками, гербом Третьего рейха. Спереди поезда был прикреплен портрет Адольфа Гитлера в лавровом венке. Подпись под картинкой гласила: «Долго думал, как мне лучше добираться до Москвы. Решил остановиться на таком варианте». Спорное изображение, по некоторым данным, было взято из юмористического сериала «Маски-шоу».

«Суд дал 7 суток ареста в спецприемнике за маски шоу»,— написал он в Twitter. «Еврея судят за нацистскую пропаганду»,— добавил господин Ткачук позднее.

В пресс-службе Либертарианской партии России сообщили, что окажут соратнику правовую помощь и отправят посылку с продуктами. Однопартийцы связывают задержание секретаря красноярского отделения партии с его активным участием в пикетах.

Константин Воронов, Новосибирск