В Казани стали начислять жильцам многоквартирных домов плату за благоустройство дворов

Жители дома 12 по Горьковскому шоссе в Казани обратились с жалобой к руководителю исполкома татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрею Кондратьеву. По словам заявителей, УК «Заречье» ввела новую графу в счет-фактурах на оплату ЖКХ и стала брать плату с жителей за благоустройство придомовой и дворовой территории, сообщается на сайте реготделения единороссов.

Как указано в заявлении жильцов, данные сборы начались еще в июне 2019 года и должны продолжаться в течение полутора лет.

Господин Кондратьев в ответ заявил, что «благоустройство дворовых территорий осуществляется и будет осуществляться за счет программных средств». Финансирование благоустройства домовых и дворовых территорий возложено на муниципалитет и на внебюджетные источники по программе «Единой России».

Напомним, что ранее глава комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике Александр Тыгин предложил распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома для дополнительного финансирования программы «Наш двор». В данный момент самообложение практикуется лишь в сельских населенных пунктах республики.

Программа «Наш двор» была инициирована татарстанским отделением «Единой России» накануне выборов в Госсовет (состоялись 8 сентября, единороссы получили 72,4%). Проект поддержал президент республики Рустам Минниханов. Он говорил, что программа будет финансироваться за счет внебюджетных средств: 50 млрд руб., полученные от дивидендов на акции «Татнефти», выделит принадлежащая республиканскому правительству компания «Связьинвестнефтехим». Власти обещали, что в трехлетнюю программу включат все дворы многоквартирных домов, построенные до 2014 года.

"Ъ-Казань"