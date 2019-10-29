«Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки

Теперь на каршеринге «Яндекс.Драйв» можно передвигаться по маршрутам Москва—Санкт-Петербург и Москва—Казань. Пока только на грузовых фургонах по фильтру «Груз» и пассажирских микроавтобусах из фильтра «Шаттл».

Новый тариф «Межгород» позволяет взять машину в одном городе, а завершать аренду в другом. Возвращать машину обратно не нужно. Для грузовых перевозок между городами новый тариф получается самым выгодным при пересчете на 1 км в пути. Это дает возможность не прибегать к услугам транспортных компаний, а перевозить грузы самостоятельно. Или же отправляться в поездку с друзьями на шаттле, который вмещает до восьми человек и водителя.

В тариф включено несколько сотен километров и более десяти часов (точные данные подскажет приложение при бронировании машины). Этого хватит, чтобы добраться до любого из указанных городов. Ожидание в пути тарифицируется отдельно, чтобы пользователи платили только за реально потраченное на отдых время.

Проезд по платным трассам, в том числе междугородним, осуществляется бесплатно. В каждом из фургонов и шаттлов есть транспондер. Достаточно просто подъехать к шлагбауму с пометкой T-pass или «Транспондер» вне очереди, и он откроется автоматически.

Междугородние поездки связывают между собой города, в которых есть сервис. Можно добираться до них, передвигаться внутри и возвращаться обратно на машинах «Яндекс.Драйва». Одно приложение работает во всех трех городах и делает пользование сервисом бесшовным.

«Драйв — первый в России сервис, который сделал регулярные междугородние поездки на каршеринге возможными. Это естественное развитие сценариев поведения наших пользователей. Люди уже берут каршеринг не только для ежедневных поездок, но и для самостоятельной перевозки мебели и строительных материалов по городу. Новый тариф “Межгород” позволяет и между городами перевозить грузы без посторонней помощи, а также ездить в другой город большими компаниями на восьми-десятиместных минивэнах»,— рассказал Георгий Бурлаев, руководитель направления грузового транспорта «Яндекс.Драйва».

«Яндекс.Драйв» работает в Москве с февраля, в Санкт-Петербурге — с декабря 2018 года, а в Казани — с мая 2019 года. В автопарке сервиса больше 16,5 тыс. автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары. За время работы сервиса водители совершили около 38 млн поездок.