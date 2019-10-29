Неустойка за срыв сроков ввода в эксплуатацию лифтов в Краснодаре превысила 26 млн рублей

В настоящее время в столице Кубани насчитывается 52 дома, в которых до сих пор не работают лифты, замененные в рамках программы капремонта в многоквартирных домах. Всего 139 лифтов до сих пор не приняты контрольными органами к эксплуатации. Подрядчиком на замене кабин выступает ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

По словам депутата ГД РФ от Краснодарского края Светланы Бессараб, в 2019 году за счет средств Фонда капремонта должны заменить 359 кабин в 119 многоквартирных домах Краснодара. На настоящий момент полностью запущены в эксплуатацию 220 лифтов. Как сообщило руководство МКУ «Горжилхоз», на сегодняшний день сумма неустойки подрядной организации за сорванные сроки превысила 26 млн руб.

Как ранее сообщал глава Краснодара Евгений Первышов, мэрия не спешит расторгать контракт подрядчиком, ограничиваясь штрафными санкциями, чтобы не усугубить ситуацию и ввести оставшиеся кабины в ход. На будущее администрация сделает соответствующие выводы относительно сотрудничества с Щербинским лифтостроительным заводом, пообещали в мэрии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Крымском районе Краснодарского края запланировано строительство завода по производству лифтов. Его наличие позволит менять лифты в многоэтажных домах региона более быстрыми темпами и полностью закрыть потребности в этом вопросе.

Василий Хитрых