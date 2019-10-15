На территории Кубани планируется строительство завода по производству лифтов

В Крымском районе Краснодарского края запланировано строительство завода по производству лифтов. Об этом сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко на планерке, посвященной исполнению плана реализации региональной программы по капремонту многоквартирных домов.

В ходе совещания была поднята проблема замены лифтов в высотных домах Краснодара. В большинстве из них подъемники до сих пор не работают, и жители с весны вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. «Наличие завода по производству лифтов в Крымском районе позволит нам менять лифты в многоэтажных домах быстрыми темпами и полностью закрыть свои потребности», - сказал Юрий Бурлачко.

Председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский поднял тему подготовки кадров для обслуживания лифтового хозяйства.

Заместитель руководителя краевого министерства ТЭК и ЖКХ Евгений Акутин сообщил депутатам, что трехлетний краткосрочный план выполнения программы капремонта, который запланирован в 2412 многоквартирных домах, в настоящее время завершен на 70%.

Василий Хитрых