Продажи машин в Петербурге сокращаются

Продажи машин в Петербурге снижаются несколько месяцев подряд. За сентябрь в автосалонах города было куплено 13,6 тыс. машин, на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За период с января по сентябрь были реализованы 112,3 тыс. машин, на 2% меньше, чем за девять месяцев 2018 года. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

По данным экспертов, продажи машин сокрашаются в течение полгода. Самыми востребованными остаются автомобили марок KIA, Hyundai и Lada.

Напомним, что петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota за сентябрь снизили производство машин на 15%. С конвейеров предприятий сошли 28,8 тыс. автомобилей.