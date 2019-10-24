Петербургские автозаводы за сентябрь снизили производство машин на 15%

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota за сентябрь снизили производство машин на 15%. С конвейеров предприятий сошли 28,8 тыс. автомобилей. Об этом говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб».

Как сообщают эксперты агентства, такое ощутимое снижение произошло в результате общей ситуации на рынке. Спрос на автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris продолжает сокращаться, замедлились продажи Toyota RAV4 из-за начала производства обновленной модели.

Всего за период с января по сентябрь автозаводы города выпустили 273 тыс. машин.