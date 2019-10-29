За гибель женщины с двумя детьми в Сочи предъявлено обвинение второму участнику ДТП

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователи СКР по Краснодарскому краю предъявили обвинение второму участнику резонансного ДТП возле остановки «Санаторий “Одиссея”» в Лазаревском районе Большого Сочи, в котором погибла женщина и двое маленьких детей. Как сообщили в ведомстве, по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) в настоящее время будут отвечать оба участвовавших в аварии водителя – Mitsubishi и «Нивы».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария произошла сегодня, 19 июня, около 16:30 на трассе Джубга – Сочи в районе Лазаревского. 35-летний местный житель за рулем Mitsubishi, двигаясь в сторону Туапсе по левой полосе, перестраиваясь в правую полосу, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с «Нивой». Отчественный автомобиль, который двигался с превышением скоростного режима, вылетел на остановку транспорта «Санаторий “Одиссея”», где стояли пешеходы.

40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое ее детей были госпитализированы. Один из мальчиков спустя непродолжительное время скончался, а второй ребенок умер от полученных травм 29 июня. 35-летняя женщина выписана из лечебного учреждения.

Дмитрий Михеенко