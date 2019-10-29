Московский кредитный банк (МКБ) планирует разместить 2,75 млрд акций, заявки будут собирать до 5 ноября. Свою долю намерен сохранить концерн «Россиум» Романа Авдеева (56,07%). Предполагается, что фирма приобретет более 1,5 млрд новых акций.

Размещение необходимо для «улучшения структуры регуляторного капитала». $150 млн направят на выкуп отдельных еврооблигаций. Остальные деньги пойдут на повседневную банковскую деятельность.

Организаторами выступают Citigroup, Societe Generale и Sova Capital.

В 2017 году МКБ проводил SPO. Тогда концерн «Россиум» купил 1,5 млрд акций. 27% находятся в свободном обращении, остальные — у миноритарных акционеров.

Напомним, в сентябре компанию «Россиум» возглавил глава ГК «Регион» Сергей Судариков.

Подробнее об объединении активов компаний — в материале “Ъ” «"Россиум" становится региональнее».