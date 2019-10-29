На четырех метеостанциях Самарской области зафиксированы погодные рекорды

В понедельник, 28 октября, на четырех метеостанциях Самарской области перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Самая высокая температура зафиксирована в Большой Глушице и на метеостанции Авангард в Алексеевском районе. Там столбик термометра поднялся до +17,0°С, перекрыв рекорды, державшиеся с первой половины XX века. В Кинель-Черкассах и Аглосе температура воздуха достигла +14,6°С, что выше максимума 2006 года.

Экстремально высокие температуры воздуха в Самарской области были также зафиксированы 25 и 26 октября.

Андрей Сазонов