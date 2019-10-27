На восьми метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды

В субботу, 26 октября, в Самарской области перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Самая высокая температура зафиксирована в Сызрани. Там столбик термометра поднялся до +17,0°С, что на 2°С выше предыдущего рекорда для этого дня, установленного в 1931 году. В Самаре температура воздуха достигла +16,3°С, это на 3,1°С выше максимума 2006 года. В Тольятти зарегистрировали +15,8°С. Это на 3°С предыдущего рекорда, зафиксированного 55 лет назад.

Температурные рекорды были зафиксированы еще на пяти метеостанциях региона: Аглос, Челно-Вершины, Кинель-Черкассы, Авангард, Новодевичье.

Андрей Сазонов