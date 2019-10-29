Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежит 58,9% голосов Mail.ru. Сбербанк совершает сделку с Газпромбанком, который владеет 35% компании МФТ.

«Сбербанк видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений,— говорится в сообщении пресс-службы.— Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов».

Сделку планируют завершить до конца года после получения разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов.

Напомним, о планах Сбербанка купить у Газпромбанка долю Mail.ru 28 октября сообщил Bloomberg. По данным агентства, Сбербанк намерен приобрести долю, эквивалентную 20% голосующих акций. Стоимость сделки может составить $170 млн.