Комиссия по городскому хозяйству думы Екатеринбурга отказалась рассматривать проект правил землепользования и застройки

Депутаты комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались рассматривать на заседании во вторник проект правил землепользования и застройки города (ПЗЗ). Вопрос исключили из повестки, поскольку горадминистрация не предоставила документы, подтверждающие прохождение процедуры оценки регулирующего воздействия. «Администрация, прошу понять правильно: мы неделю за вами ходили, ждали вас»,— обратился к городским чиновникам глава комиссии Александр Колесников.

По решению свердловских властей, с 1 января 2018 года мэрии Екатеринбурга вернули право утверждать ПЗЗ. Новый проект правил горадминистрация представила в конце июля. В частности, отдельным проектом стала поправка в ПЗЗ для возвращения сквера у театра драмы в зону ТОП-1 (территория общего пользования). Сейчас он входит в категорию земель религиозного назначения (ЦС-5). Этот статус был дан ему зимой, во время подготовки к строительству храма святой Екатерины. По итогам опроса, прошедшего в Екатеринбурге 13 октября, храм решено строить на территории бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) на улице Горького,17. Площадка с перевесом в 18,17% обошла альтернативный вариант — земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»).

Подробнее о том, как депутаты согласились с горожанами о месте для строительства собора Святой Екатерины — в материале “Ъ-Урал” «Храм вышел из думы»