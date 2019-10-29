В Смольном назвали доход арестованного за хранение наркотиков экс-замглавы Жилищного комитета

На сайте городской администрации Санкт-Петербурга опубликованы сведения о доходах за 2018 арестованного по делу о незаконном обороте наркотиков бывшего заместителя председателя Жилищного комитета Акима Гашенко. Согласно документу, в прошлом году господин Гашенко официально заработал более 1, 615 млн рублей, сообщается в его декларации.

Кроме этого, экс-замглавы комитета владеет двумя небольшими нежилыми помещениями общей площадью 12,8 кв. м и квартирой площадью 41,3 кв. м. Также в его пользовании находится еще одна квартира площадью 77,7 кв. м и автомобиль Volvo S80.

“Ъ-СПб” писал, что Аким Гашенко был арестован до 23 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ранее стало известно, что он уволился с госслужбы в день задержания — 24 октября.